شكرا لقرائتكم خبر عن 840 لاعبًا يتنافسون فى بطولة الإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصرى للاسكواش، تفاصيل تنظيم بطولة الاسكواش، التى انطلقت على ملاعب نادى الزهور بمدينة نصر، منذ الجمعة حتى نهاية نوفمبر الجارى، بمشاركة 840 لاعبًا، يمثلون أكثر من 40 ناديًا.

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وشهد اليوم الأول للبطولة، أمس، منافسات قوية فى جميع المراحل والأعمار المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الدمرداش، رئيس نادى الزهور، إن إسناد تنظيم البطولة إلى ناديه، للعام الثانى على التوالى، يُعد ثقة كبيرة من مسؤولى الاتحاد، بعد النجاح الذى تحقق الموسم الماضى والإشادة التى تلقتها إدارة النادى من جميع المشاركين فى البطولة.

فيما عبر عاصم خليفة، رئيس اتحاد الاسكواش، عن سعادته وفخره باستضافة نادى الزهور أنشطة الاتحاد لما يتميز به النادى من قدرات وكفاءات هائلة تستطيع إنجاح الأحداث الرياضية، خصوصًا أن الاسكواش المصرى يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على مكانته العالمية.