شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نهاية الشوط الأول.. منتخب مصر يقدم على كوت ديفوار بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، بتقدم الفراعنة بهدف كريم العراقي .

الشوط الأول من مباراة مصر ضد كوت ديفوار بدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي تشكيل الفراعنة أمام كوت في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 كالتالي : تشكيل منتخب مصر الأولمبي وشهد تشكيل منتخب مصر الأولمبي عدم وجود أية تغييرات عن المباراة الماضية أمام جنوب أفريقيا في دور المجموعات، حيث يشارك عمار حمدي في وسط الملعب ومصطفى محمد في الهجوم ،وجاء تشكيل الفراعنة كالآتي. حراسة المرمى: محمد صبحي. Advertisements الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكام". الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق - عمار حمدي - أحمد فتوح. الهجوم: عبد الرحمن مجدي - مصطفى محمد - رمضان صبحي. كريم العراقي يتقدم للفراعنة ترجم كريم العراقي تمريرة نجم الشوط الأول رمضان صبحي لهدف في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر المباراة ليعلن عن تقدم الفراعنة بهدف نظيف حيث يفصل أبناء النيل 45 لإعتلاء عرش القارة الأفريقية . القنوات الناقلة لمباراة مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار المباراة تنقلها قناة بي ان سبورتس فضائياً عبر شاشتها، وقناة تايم سبوت عبر البث الأرضي للتلفزيون المصري.

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