ألكاسير يقود هجوم دورتموند أمام باديربورن في البوندسليجا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 يلتقي بعد قليل فريق بروسيا دورتموند أمام نظيرة باديربورن، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني، والتي ستقام على ملعب سيجنال أدونا بارك.

حيث أعلن لوسيان فافري، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، تشكيل فريقة كالتالي: حراسة المرمى: بوركي. Advertisements خط الدفاع: بيسززك، فيغل، هوملز، سكولز. خط الوسط: ويتسل، داوود، سانتشو، رويس، جوريرو. خط الهجوم: ألكاسير. ويحتل بروسيا دورتموند المركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما يحتل باديربورن المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

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