"لامبارد" مواجهة السيتي اختبار حقيقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي هذا الموسم إنطلاقة غير متوقعة مع مدربه "فرانك لامبارد"، حيث أولى تجارب الأخير بالبريميرليج والقدرة على وضع انتصارات حقيقية مميزة.



وقال نجم الكرة الإنجليزية السابق، أن مباراة الجولة المقبلة أمام مانشستر سيتي هي بمثابة اختبار حقيقي لمعرف أين هو الفريق ومستواه الحقيقي.

وأضاف: كالوم هوسون من الصعب مشاركته لدى الفريق بمباراة السيتي، إلا أنه من الجيد عودة بولسيتش ووجوده هام للغاية.

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وشدد " لامبارد" على أهمية تسجيل مونت وإبراهام بالتسجيل مع الأسود، مؤكدا أنه سعيد للغاية بتحقيقهم هذا الأداء وتلك النتيجة.

على صعيد أخر، فقد علق لامبارد، على تولي جوزيه مورينيو مهمة تدريب توتنهام خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، بحيث أن قال التالي:

تبادلت التهاني مع مورينيو متمنيا له التةفيق بمهمته الجديدة، وهو سيعمل بنادي ممتع للغاية من النواحي البدنية والامكانيات العالية.

وأنهى لامبارد حديثه عن مورينيو أنه سوف يمثل مع توتنهام خطر حقيقي على منافسات المربع الذهبي.