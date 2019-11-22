لاعبو الاتحاد للإدارة: رواتبنا أو التوقف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إدارة النادي فرصة إلى ما بعد مباراة الغد أمام الاتفاق بالدمام في إطار الجولة العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتأمين رواتبهم المتأخرة مقابل استمرارهم في التدريبات وأداء المباريات، وذلك بعدما امتنعوا عن التدريب أمس، وهددوا بعدم خوض مواجهة الاتفاق نتيجة تأخر الرواتب، قبل أن تتدخل إدارة النادي وتقنعهم بمنحها فرصة لتأمين رواتب الأشهر الثلاثة المتأخرة.

كما لوح اللاعبون بعدم الالتحاق بالمعسكر المقررة إقامته في الإمارات خلال توقف الدوري نتيجة مشاركة المنتخب في البطولة الخليجية.