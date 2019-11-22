السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - مدريد
يبحث ريال سوسييداد عن تعزيز موقعه ليكون بين الأربعة الأوائل في صدارة ترتيب الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على ريال مدريد اليوم في المرحلة الـ14.
وبعد اضمحلال مغامرة غرناطة وخسارته في مبارياته الثلاث الأخيرة، يأمل سوسييداد في العودة بنتيجة جيدة من ملعب سانتياغو برنابيو على أمل تخطي الفريق الملكي، إذ يتخلف عنه راهنا بفارق نقطتين.
ويتألق مع سوسييداد النرويجي الشاب مارتن أوديغارد (20 عاما)، أحد أبرز صانعي الألعاب هذا الموسم والمعار من ريال مدريد تحديدا.
ويعول مدرب الريال الفرنسي زين الدين زيدان على المتألق كريم بنزيمة متصدر الهدافين (9)، بفارق هدف عن نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي ولاعب فياريال جيرارد مورينو.
ويحتل الريال المركز الثاني خلف غريمه برشلونة بفارق الأهداف، ويتقدم على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بفارق نقطة.
وتخوض فرق الطليعة مبارياتها اليوم، فبعد حلول برشلونة ضيفا على ليجانيس يزور أتلتيكو مدريد غرناطة الجريح.
كانت هذه تفاصيل خبر سوسييداد يطمح لمفاجأة الريال بأرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.