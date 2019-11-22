رونالدو يضع نفسه في خدمة السيدة العجوز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه ليس في كامل جاهزيته البدنية لكنه يضع نفسه في خدمة فريقه يوفنتوس الذي يعاني من إصابات عدة قبل مواجهته أتالانتا في المرحلة الـ13 للدوري الإيطالي.

ولم يخسر فريق السيدة العجوز أي مباراة ويتصدر الترتيب وسط ملاحقة شرسة من إنترميلان الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة.

وكانت مباراة يوفنتوس الأخيرة ضد ميلان شهدت استبدال المدرب ماوريتسيو ساري للاعب رونالدو في الدقيقة 54 زاعما بأنه يعاني من مشكلة طفيفة في ركبته، فغادر النجم البرتغالي الملعب غاضبا لاستبداله مما شكل مادة دسمة للصحافة في إيطاليا والبرتغال.

ونجح رونالدو في تسجيل 4 أهداف لمنتخب بلاده خلال فترة توقف النشاط المحلي في البطولات الأوروبية، حيث أتخم مرمى ليتوانيا بثلاثية قبل أن يسجل هدفا في لوكسمبورج رافعا رصيده الدولي إلى 99 هدفا.

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واعترف رونالدو (34 عاما) بعد المباراة ربما في بادرة لتنفيس الاحتقان مع مدربه ساري قبل التحاقه بتدريبات فريقه منتصف الأسبوع الحالي بمعاناته من إصابة طفيفة بقوله «في الأسابيع الثلاثة الماضية لم ألعب بكامل إمكاناتي، بطبيعة الحال لا أحب أن يتم استبدالي، لا أحد يحبذ هذا الأمر وأنا أحاول مساعدة يوفنتوس حتى عندما أكون مصابا».

ويغيب عن يوفنتوس للإصابة، البرازيلي اليكس ساندرو، والفرنسي بلاز ماتويدي والبوسني ميراليم بيانيتش.

ويحاول إنترميلان مواصلة الضغط على يوفنتوس عندما يحل ضيفا على تورينو.

ويريد إنترميلان مواصلة عروضه الجيدة خارج ملعبه في الدوري، حيث فاز في جميع مبارياته الست بعيدا عن قواعده هذا الموسم.

ويلتقي الجريحان نابولي وميلان وجها لوجه.

ويملك نابولي 19 نقطة فقط متخلفا بفارق 13 نقطة عن يوفنتوس، أما ميلان فيحتل المركز الـ14.