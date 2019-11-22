شكرا لقرائتكم شاهد حفيدة الجناينى مع مصطفى محمد فى مباراة مصر وكوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسات "الخليج 365" صوار لحفيدة عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة مع مصطفى محمد مهاجم الممنتخب الأولمبى خلال مواجهة كوت ديفوار المقامة حاليا ضمن منافسات نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وألقى تامر حسنى أغنية الختام وسط احتفالات جماهيرية صاخبة وتمنى في نهاية فقرته الغنائية تتويج الفراعنة باللقب مشيدا بدورهم وأدائهم المشرف خلال البطولة.

ولم يسبق لمنتخب مصر الأوليمبي تحقيق هذا اللقب، وتعول الجماهير المصرية كثيرا على أبناء شوقى غريب لتحقيق الفوز بالنسخة الحالية ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة خاصة وأنها تقام فى مصر ويضمن الجيل الحالى مجموعة مميزة من اللاعبين.

وخطف منتخب مصر تذكر العبور لأولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه 3-0 على جنوب أفريقيا، في الدور قبل النهائي الثلاثاء الماضي.

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أما منتخب كوت ديفوار استطاع العبور للنهائي والأولمبياد، بعد فوزه على منتخب غانا، بركلات الترجيح في المربع الذهبي.