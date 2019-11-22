الخليج 365 يرصد إنسانية مصطفى محمد مع حفيدة الجناينى...

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جدة - عمرو شويل تعامل مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبى بإنسانية مع حفيدة عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بعد تعثر الطفلة فى تخطيها أحد الحواجز ليقوم اللاعب بمساعدتها الأمر الذى لقى استحسان وإعجاب الجماهير.



مصطفى محمد مع حفيدة الجنايني

ويواجه المنتخب الأولمبى نظيره كوت ديفوار فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ويتقدم فيها الفراعنة بهدف دون رد.

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ولم يسبق لمنتخب مصر الأوليمبي تحقيق هذا اللقب، وتعول الجماهير المصرية كثيرا على أبناء شوقى غريب لتحقيق الفوز بالنسخة الحالية ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة خاصة وأنها تقام فى مصر ويضمن الجيل الحالى مجموعة مميزة من اللاعبين.

وخطف منتخب مصر تذكر العبور لأولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه 3-0 على جنوب أفريقيا، في الدور قبل النهائي الثلاثاء الماضي.

أما منتخب كوت ديفوار استطاع العبور للنهائي والأولمبياد، بعد فوزه على منتخب غانا، بركلات الترجيح في المربع الذهبي.