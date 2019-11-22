شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. منتخب مصر الاوليمبي يتقدم على كوت ديفوار بهدف كريم العراقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وبدأ المنتخب الوطنى الأولمبى بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، كريم العراقى، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، أحمد فتوح فى خط الدفاع، أكرم توفيق، عمار حمدى، رمضان صبحى، عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل منتخب جنوب إفريقيا الأولمبى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"إلعازر إيرا تاب فى حراسة المرمى، كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو فى خط الدفاع، أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري فى خط الوسط، يوسف داو وشيخ تيمتي فى خط الهجوم".

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جاءت البداية بها حذر من جانب المنتخبين ولكن سريعاً فى الدقيقة 3 صوب أحمد رمضان بيكهام تسديدة بعيدة المدى من خارج حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى كوت ديفوار ثم رد المنتخب الإيفوارى بانطلاقة من الجهة اليسرى انتهت بعرضية أبعدها أحمد رمضان بيكهام وتوقفت المباراة فى الدقيقة 5 بعد سقوط حارس كوت ديفوار ثم استأنفت المباراة بعد الاطمئنان على حالته ثم جاءت الدقائق التالية هادئة بتمريرات من جانب لاعبى المنتخب الوطنى ومحاولات لم يكن بها خطورة على مرمى كوت ديفوار.

وفى الدقيقة 19، جاءت أخطر هجمات المنتخب الوطنى التى بدأت باختراق عن طريق عمار حمدي لمنطقة جزاء كوت ديفوار ثم أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الحارس ووصلت لمصطفي محمد الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة إرتدت من جسد مدافع كوت ديفوار الذي أنقذ مرماه من هدف محقق وفى الدقيقة 23 سقط يوسف داو لاعب كوت ديفوار داخل منطقة جزاء المنتخب وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء إلا أن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب وفى الدقيقة 26 اخترق رمضان صبحى منطقة جزاء كوت ديفوار ثم أرسل عرضية أرضية فى اتجاه مصطفى محمد ولكن تدخل حارس كوت ديفوار فى التوقيت المناسب.

وفى الدقيقة 37، انطلق رمضان صبحى مخترقاً منطقة جزاء كوت ديفوار ليمرر الكرة سريعة ويقوم عبد الرحمن مجدى بتفويت الكرة من بين أقدامه تاركاً الكرة للقادم من الخلف كريم العراقى الذى أطلق تسديدة رائعة سكنت شباك المنتخب الإيفوارى ثم تراجع المنتخب الوطنى بعد الهدف وسط محاولات لكوت ديفوار لإدراك التعادل ومن ركلة حرة من على جانب منطقة جزاء مصر سدد سيلاس جاناكا لاعب المنتخب الإيفوارى كرة ارتطمت بقائم المنتخب الوطنى وسط متابعة من الحارس صبحى لينتهى هذا الشوط بتقدم المنتخب الوطنى بهدف نظيف.