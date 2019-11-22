شكرا لقرائتكم الكاف: أول نهائي للفراعنة في استاد القاهرة الدولي منذ 2006 .. ليلـة تاريخية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الضوء على مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر. نشر الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى على موقع تويتر تحت عنوان " أول نهائي للفراعنة في استاد القاهرة الدولي منذ 2006 .. ليلـة تاريخية". كانت أخر مباراة لعبها المنتخب الوطنى الأول فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2006 كانت فى يوم 10 فبراير التى توج بها المنتخب بقيادة حسن شحاتة بكأس بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح.

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