شكرا لقرائتكم إحصائيات الشوط الأول لمباراة منتخب مصر الأولمبي و كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي كأس أمم افريقيا تحت 23 سنة بمصر بتقدم الفراعنة بهدف نظيف أحرزه كريم العراقي في الدقيقه 37 من تمريره رائعه لرمضان صبحي ليضعها على يمين الحارس بشكل متقن تسكن شباك المنتخب الايفواري.

و حاول كوت ديفوار التعادل في نهاية الشوط و لكن قدم نجح دفاع المنتخب المصري في الحفاظ على الشباك نظيفه، ليخرج الشوط الأول متقدماً و وضع قدماً و نصف نحو اللقب.

وبدأ المنتخب الوطنى الأولمبى بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، كريم العراقى، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، أحمد فتوح فى خط الدفاع، أكرم توفيق، عمار حمدى، رمضان صبحى، عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

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و نستعرض معكم إحصائيات الشوط الأول:

إحصائيات الشوط الأول