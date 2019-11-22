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شكرا لقرائتكم إحصائيات الشوط الأول لمباراة منتخب مصر الأولمبي و كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و حاول كوت ديفوار التعادل في نهاية الشوط و لكن قدم نجح دفاع المنتخب المصري في الحفاظ على الشباك نظيفه، ليخرج الشوط الأول متقدماً و وضع قدماً و نصف نحو اللقب.
وبدأ المنتخب الوطنى الأولمبى بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، كريم العراقى، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، أحمد فتوح فى خط الدفاع، أكرم توفيق، عمار حمدى، رمضان صبحى، عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".
و نستعرض معكم إحصائيات الشوط الأول:
كانت هذه تفاصيل خبر إحصائيات الشوط الأول لمباراة منتخب مصر الأولمبي و كوت ديفوار... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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