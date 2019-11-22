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جدة - عمرو شويل الشوط الثاني كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر في نهائي امم افريقيا بدون تقطيع لايف، يخوض الان منتخب مصر الأولمبي مباراة هامه امام نظيره كوت ديفوار في نهائي كأس أمم افريقيا تحت 23 سنة في بستاد القاهرة بعدما تأهل كلا المنتخبين لأولمبياد طوكيو 2020، بعدما تخطى الفراعنة جنوب افريقيا بثلاثية نظيفة، و تأهل المنتخب الايفواري بعدما فاز على غانا بركلات الجزاء الترجيحية.



الشوط الثاني كورة أون لاين مشاهدة مباراة مصرالاولمبي ضد ساحل العاج في نهائي أمم افريقيا تحت 23 سنة

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم الجمعة 22-11-2019 فى نهائى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، وثبت شوقي غريب تشكيلة المنتخب الاولمبي خلال مبارياته السابقة فى بطولة الامم الافريقية، حيث يعتممد على عناصر أساسية وثابته بعد اصابة العديد من اللاعبين أصحاب القوام الأساسي للمنتخب أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر وغيرهم، الا أن المدير الفنى نجح فى تشكيل توليفه جديدة نجحت فى وضع أسمائهم فى مقدمة أفضل اللاعبين في البطولة القارية المقبلة.



الشوط الثاني كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر في نهائي امم افريقيا بدون تقطيع لايف Advertisements

الشوط الثاني كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر في نهائي امم افريقيا بدون تقطيع لايف، ويسعى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي تحت 23 سنة للوقوف على منصات التتويج كبطل للنسخة الحالية لتعويض الإخفاق الكبير الذي حققه المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا الماضية والتي غادرها الفريق من دور الـ 16 أثر الهزيمة القاسية التي مني بها أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.



الشوط الثاني كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر في نهائي امم افريقيا بدون تقطيع لايف

الشوط الثاني كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر في نهائي امم افريقيا بدون تقطيع لايف، قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، في تصريحات عقب مباراته الماضية أمام جنوب أفريقيا أن هدف فريقه حالياً هو اعتلاء قمة البطولة وإحراز اللقب حتى يستطيع اهدائه للجماهير العريضة التي ساندت الفريق حتى استطاع تتويج مجهوداته بالحصول على المرحلة الأولى من المنافسات وهي التأهل لبطولة أولمبياد طوكيو، مضيفاً أن الفريق يحقق طموحات وأحلام المصريين في ظل الرغبة الشديدة من اللاعبين على اسعاد الجماهير التي حضرت وتساند الفريق في كافة أنحاء مصر والعالم مشدداً على أن تلك البطولة ستمثل الانطلاقة الكبرى للاعبين في مستقبل الكرة المصرية خلال السنوات العشرة المقبلة.