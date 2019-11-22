شكرا لقرائتكم بعد 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الأولمبى وكوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وبدأ المنتخب الوطنى الأولمبى بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، كريم العراقى، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، أحمد فتوح فى خط الدفاع، أكرم توفيق، عمار حمدى، رمضان صبحى، عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل منتخب جنوب إفريقيا الأولمبى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"إلعازر إيرا تاب فى حراسة المرمى، كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو فى خط الدفاع، أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري فى خط الوسط، يوسف داو وشيخ تيمتي فى خط الهجوم".

جاءت البداية بها حذر من جانب المنتخبين ولكن سريعاً فى الدقيقة 3 صوب أحمد رمضان بيكهام تسديدة بعيدة المدى من خارج حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى كوت ديفوار ثم رد المنتخب الإيفوارى بانطلاقة من الجهة اليسرى انتهت بعرضية أبعدها أحمد رمضان بيكهام وتوقفت المباراة فى الدقيقة 5 بعد سقوط حارس كوت ديفوار ثم استأنفت المباراة بعد الاطمئنان على حالته ثم جاءت الدقائق التالية هادئة بتمريرات من جانب لاعبى المنتخب الوطنى ومحاولات لم يكن بها خطورة على مرمى كوت ديفوار.