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جدة - عمرو شويل نقل حي مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر Match Live كورة شووت ، يلعب الان منتخب مصر الأولمبي مباراة هامه امام منتخب كوت ديفوار في نهائي كأس أمم افريقيا تحت 23 سنة في بستاد القاهرة و تأهل المنتخبين لأولمبياد طوكيو 2020. تخطى الفراعنة جنوب افريقيا بثلاثية نظيفة، و تأهل المنتخب الايفواري بعدما فاز على غانا بركلات الجزاء الترجيحية.



نقل حي مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر Match Live كورة شووت

نقل حي مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر Match Live كورة شووت ، و تخطى منتخب مصر جنوب افريقيا بثلاثية نظيفة، بينما تأهل المنتخب الايفواري بعدما فاز على غانا بركلات الجزاء الترجيحية، و كان شوقي غريب ثد ثبت تشكيلة المنتخب خلال مبارياته السابقة فى بطولة الامم الافريقية، حيث يعتمد على عناصر أساسية وثابته بعد اصابة العديد من اللاعبين أصحاب القوام الأساسي للمنتخب أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر وغيرهم، الا أن المدير الفنى نجح فى تشكيل توليفه جديدة نجحت فى وضع أسمائهم فى مقدمة أفضل اللاعبين في البطولة القارية المقبلة.



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نقل حي مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر Match Live كورة شووت ، ويسعى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي تحت 23 سنة للوقوف على منصات التتويج كبطل للنسخة الحالية لتعويض الإخفاق الكبير الذي حققه المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا الماضية والتي غادرها الفريق من دور الـ 16 أثر الهزيمة القاسية التي مني بها أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.



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نقل حي مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر Match Live كورة شووت ، قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، في تصريحات عقب مباراته الماضية أمام جنوب أفريقيا أن هدف فريقه حالياً هو اعتلاء قمة البطولة وإحراز اللقب حتى يستطيع اهدائه للجماهير العريضة التي ساندت الفريق حتى استطاع تتويج مجهوداته بالحصول على المرحلة الأولى من المنافسات وهي التأهل لبطولة أولمبياد طوكيو، مضيفاً أن الفريق يحقق طموحات وأحلام المصريين في ظل الرغبة الشديدة من اللاعبين على اسعاد الجماهير التي حضرت وتساند الفريق في كافة أنحاء مصر والعالم مشدداً على أن تلك البطولة ستمثل الانطلاقة الكبرى للاعبين في مستقبل الكرة المصرية خلال السنوات العشرة المقبلة.