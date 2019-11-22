شكرا لقرائتكم الفيحاء يلحق بالشباب الخسارة الثانية على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمّق الفيحاء جراح مضيفه الشباب، بعدما ألحق به الخسارة الثانية على التوالي بفوزه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الشباب تعثره هذا الموسم حيث تلقى خسارته الثانية على التوالي والتي ستضعف حظوظه في المنافسة على اللقب، ولم يقدم الفريقان أي مستوى مميز في الشوط الأول والذي غلب على الفريقين الحذر الدفاعي خاصة من الفيحاء الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين بعد أن تبادلا الهجمات التي بدأت شبابية حينما سدد مهاجمه الأرجنتيني اسبريا كرةً قوية وجدت الحارس مسلم آل فريج الذي تصدى لها.

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ورد الفيحاء وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما تلقى مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز تمريرة من زميله عبدالكريم القحطاني ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها، وعند الدقيقة 60 تمكن الغاني صامويل أوسو من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما تلقى تمريرة مميزة من زميله البرازيلي انغلو نيتو ليواجه المرمى ويضع الكرة بذكاء من فوق الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وواصل الفيحاء هجومه وأهدر لاعبه عبدالكريم القحطاني هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله روني فيرنانديز ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها بصعوبة، وكثف الشباب محاولات في العشر دقائق الأخيرة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالله الحمدان الذي حول عرضية زميله البرازيلي سيبا بقدمه نحو مرمى الفيحاء إلا أنها وجدت الحارس مسلم آل فريج الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز 11 مؤقتاً، وبقي الشباب على رصيده السابق 15 ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.