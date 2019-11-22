شكرا لقرائتكم المسابقات تؤجل موعد قرعة كأس الملك إلى الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، تأجيل موعد إجراء قرعة دور الـ 32 والأدوار المتقدمة من بطولة كأس الملك، إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر بدلا من يوم الاثنين .

وقال الاتحاد السعودي في بيان صحافي: تسحب القرعة عند الساعة السادسة مساء في فندق ماريوت الرياض، وستقام مباريات دور الـ 32 في الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر المقبل.

ويشار إلى أن الأندية المتأهلة هي: جدة والهلال والبكيرية والفيحاء والجبلين والوحدة والمجزل وأبها والجيل والروضة والأهلي والصفا والدرع والفتح والنجوم والشعلة والاتفاق والطائي وضمك ونجران والخليج والعين الأخدود والعربي والاتحاد والعدالة والنصر وأحد والرائد والتعاون والفيصلي والشباب.