شكرا لقرائتكم منتخب إيطاليا يطلب ملاقاة الجزائر ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إنه يعتزم ترك منصبه في نهاية فترته في مارس 2021، كاشفا عن رغبة المنتخب الإيطالي في مواجهة منتخب بلاده وديا.

وأكد زطشي، في برنامج للإذاعة الجزائرية يوم الجمعة، أن عام 2019 كان استثنائيا للكرة الجزائرية، بعد التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وأضاف: وضعنا المنتخب الجزائري في المكانة التي لم يتواجد فيها من قبل، أنجزنا 80 في المئة من الأهداف التي سطرناها، ومن حيث النتائج حصلنا على ما لم نكن نتوقعه.

وتابع : الجزائر بلد الألقاب ويزخر بالطاقات الواعدة في كرة القدم. المنتخب الجزائري يجب أن تكون له طموحات قارية والأمر كذلك بالنسبة للأندية.

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وأشاد زطشي، بالمدير الفني جمال بلماضي واللاعبين، مؤكدا أن الفضل في النتائج المحققة يعود لهما، خاصة بلماضي الذي اعتبره الأنسب لـ" الخضر".

وكشف زطشي، أن الاتحاد الجزائري وصلت إليه طلبات عديدة من منتخبات عالمية لخوض مباريات ودية منها المنتخب الإيطالي، غير أنه ألمح إلى صعوبة برمجة هذه المباراة في الوقت القريب بسبب الارتباطات الرسمية خاصة مع قرب انطلاق تصفيات كأس العالم 2022.

وبخصوص المباراة الودية أمام منتخب فرنسا بطل العالم، نوه زطشي بأن الاتصالات متواصلة مع نظيره الفرنسي نويل لوغريت لإقامة المباراة إما في 2020 أو 2021.

من جهة أخرى، أكد زطشي أنه يعتزم ترك منصبه في نهاية عهدته الحالية في مارس 2021، مؤكدا أنه سيسهل الأمور على من سيخلفه.