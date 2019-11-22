جنوب إفريقيا تحسم المركز الثالث والبطاقة الأخيرة للاولمبياد









اسماء السيد - حسم منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما والبطاقة الثالثة الأخيرة عن القارة السمراء إلى الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل بفوزه على نظيره الغاني 6-5 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 2-2) الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

وتقدمت جنوب إفريقيا بالنيران الصديقة عندما سجل المدافع حبيب محمد بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (15)، وردت غانا عبر ايفانز منساه (50)، ثم منح كاموهيلو ماهلاتسي التقدم لجنوب إفريقيا (62)، قبل أن يدرك صامويل اوبينغ النتعادل (85).

واحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح لحسم نتيجة المباراة فابتسمت لجنوب إفريقيا التي سجلت ست ركلات وأهدرت اثنتين، فيما اكتفت غانا بتسجيل خمس مع إهدار ثلاث.

ولحقت جنوب إفريقيا بمصر وساحل العاج اللتين حجزتا البطاقتين الأوليين ببلوغهما المباراة النهائية المقررة لاحقا على الملعب ذاته.

وهي المرة الثانية على التوالي التي تبلغ فيها جنوب إفريقيا الألعاب الأولمبية بعد الأولى في ريو دي جانيرو 2016.

Advertisements

وكانت جنوب افريقيا الاخطر والاكثر استحواذا وشكلت هجمات مهاجميها خطورة على مرمى كوامي باه الذى تحمل هو ودفاعه عبء التصدي لتسديدات غرانت مارجيمان ولوثر سينغ اخطر مهاجمي جنوب افريقيا التي افتتحت التسجيل عندما مرر الأخير كرة عرضية داخل المنطقة تابعها حبيب محمد ومرت بالخطأ على يسار حارس مرماه باه.

وحاول لاعبو غانا العودة في النتيجة بمحاولات هجومية عن طريق اوبينغ وكوابينا اوسو، الا انها افتقدت الفاعلية والخطورة على مرمى موني موبوتو.

وانتظرت غانا الشوط الثاني لادراك التعادل عبر منساه بتسديدة قوية على يمين موبوتو (50).

ومنح البديل ماهلاتسي التقدم مجددا لجنوب إفريقيا بتسديدة قوية من داخل المنطقة(62). وضغطت غانا في الدقائق الاخيرة ونجحت في ادراك التعادل اثر كرة عرضية لمنساه تابها اوبينغ بتسديدة قوية على يمين موبوتو (85).

ملخص مباراة جنوب افريقيا وغانا: