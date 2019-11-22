Time sport مباشر ماتش مصر الأوليمبي الآن مصر وكوت ديفوار لايف | بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار نهائي امم افريقيا للناشئين yalla shoot 7sry مصر وكوت ديفوار ، مباراة مصر وكوت ديفوار تحت سن الـ23 عام المباراة المرتقبة لمنتخب مصر الأوليمبي والذي بفضل قوته تابعه ملايين المصريين في كافة مبارياته فكان الفريق الوحيد في منتخبات أمم إفريقيا 2020 الذي استطاع الفوز بكافة مبارياته والحصول على المركز الأول في مجموعته والـ9 نقاط كاملة، ينافس منتخب مصر الأوليمبي اليوم منتخب كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا 2020 ويسعى منتخب مصر الأوليمبي بكل قوته للفوز والحصول على الكأس اليوم بعد الأداء الجماعى المميز والمشرف في مبارياته الماضية التي أثبت فيها جدارته.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار نهائي أمم افريقيا

تقام مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار اليوم الجمعة الثاني والعشرون من شهر نوفمبر للعام 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة الكبري وذلك على استاد القاهرة الدولي وسط حضور مكثف من الجماهير، وتقام حفل اختتام بطولة أمم افريقيا للناشئين في تمام الساعة السادسة مساءا في الملعب.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار kora star

يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا 2020 والمؤهلة إلى أولمبيات طوكيو 2020 اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا مباشرة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد bein sport10 أيضا يتم بث مباراة مصر وساحل العاج “كوت ديفوار” عبر القناة الأرضية المصرية تايم سبورت.

هدف مصر الأول

بث مباشر مصر وكوت ديفوار نهائي أمم إفريقيا 2020

يتم بث الحفل الختامي لنهائي أمم إفريقيا 2019-2020 في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءا.