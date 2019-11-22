الدوري السعودي .. الفيحاء يصعق الشباب بهدف نظيف

الجمعة 22 نوفمبر 2019

تغلب نادي الفيحاء على مضيفه الشباب بهدف نظيف في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي، وذلك بملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

بعد شوط أول سلبي، سجل اللاعب صامويل أوسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 بتمريرة من زميله "نيتو".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفيحاء للنقطة 13 في المركز الحادي عشر. فيما يظل رصيد الشباب عند النقطة 15 في المركز السادس.