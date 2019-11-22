الجمعة 22 نوفمبر 2019

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر

يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره كوت ديفوار فى نصف كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو .



قناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في الدور النهائي

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ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات قناة مفتوحة "تايم سبورت" بث أرضي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في الدور النهائي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر وستذاع مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادمة في الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على قناة "تايم سبورت" بث أرضي وقناة بي إن سبورتس اتش دي 10 قنوات "10 beIN Sports HD "

وتأهل المنتخبان المصري والإيفواري، إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وذلك المواجهة بينهما في نهائي البطولة، حيث تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، إلى منافسات الألعاب الأولمبية بطوكيو.