الشوط الأول: مصر (0)-(0) كوت ديفوار.. نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، نظيره كوت ديفوار، على استاد القاهرة، في المباراة التي تجمع المنتخبين في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. تشكيل كوت ديفوار: حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب. خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو. خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري. Advertisements خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي. تشكيل مصر: حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- كريم العراقي- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي. الهجوم: مصطفى محمد. أبرز أحداث اللقاء:

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