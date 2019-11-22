شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي مع كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد القاهرة، المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بين منتخبي مصر الأولمبي، وكوت ديفوار.

وأعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن التشكيل الذي سيخوض به المواجهة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.