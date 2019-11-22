شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام ثلاثي الأهلي بالمران استعدادًا لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم حسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان الثلاثي قد اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي مساء أمس الأول الأربعاء.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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