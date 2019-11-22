شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف سبب غياب فرجاني ساسي عن تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حصل على راحة من المران اليوم الجمعة، ومن المقرر أن ينتظم في تدريب الغد بشكل طبيعي.

وأضاف المشرف العام على فريق الكرة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن راحة «ساسي» جاءت بناء على تعليمات الجهاز الطبي للفريق في ظل إصابة اللاعب بشد بسيط في العضلة الضامة بالإضافة لغيابه عن لقاء إنبي المقبل في الدوري الممتاز في ظل طرده في مواجهة المقاولون العرب بالدوري.