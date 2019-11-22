شكرا لقرائتكم خبر عن كوت ديفوار تواجه مصر بثنائي هجومي في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حيدرا سواليهو، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي لكرة القدم، التشكيل الذي يخوض به مباراة مصر، المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. وجاء تشكيل كوت ديفوار للمباراة كالآتي: Advertisements حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب. خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو. خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري. خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي.

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