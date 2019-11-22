شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الأوليمبي يدخلون استاد القاهرة بالأقنعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، على الدخول إلى استاد القاهرة لخوض مواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، مرتدين أقنعة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطعا مصورا لحظة وصول لاعبي المنتخب مرتدين أقنعة المسلسل الإسباني الشهير «لا كاسا دي بابل» عقب وصولهم ملعب المباراة.

وتأهل منتخب مصر الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.