شكرا لقرائتكم خبر عن «سينج» رجل مباراة جنوب إفريقيا وغانا: «نشكر الجماهير المصرية على الدعم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب لوثر سينج، نجم منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي لكرة القدم، عن سعادته بفوزه بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غانا، والحصول على المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال سينج: «الجماهير المصرية رائعة وشعرنا أننا نلعب على ملعبنا وأشكرهم على مساندتهم وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر والتتويج باللقب».

وأضاف: «درسنا غانا جيدا وقدمنا مباراة كبيرة وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وعندما وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح كنا نعلم أننا سنفوز لأن حارسنا يجيد التعامل معها؛ وهو ما حدث بالفعل».