"جيسوس" في الطريق لخلافة فالفيردي بالبرسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

يسعى فريق برشلونة وريال للخروج من كبوته من اهتزاز النتائج والأداء المترنح خلال الموسم الحالي، حيث أنه من المرجح رحيل مدرب الفريق الحالي "إرنيستو فالفيردي".



وأشارت عدة تقارير خلال اليوم الجمعة لاقتراب "خورخي جيسوس" مدرب فلامينجو البرازيلي صاحب المسيرتي الرائعة مع راقصوا السامبا، بحيث أنه يقودهم للانتصارات دون هزائم أو اهتزاز للأدلء خلال الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن برشلونة لدى على طاولة رئيسه "بارتوميو" كلا من تين هاج مدرب أياكس أمستردام ورونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي وكذلك مارسيلوا جيلاردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني.