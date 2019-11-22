شوقي غريب يعلن تشكيل الفراعنة أمام كوت ديفوار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي تشكيل الفراعنة أمام كوت في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تأهل لها المنتخبين.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي وشهد تشكيل منتخب مصر الأولمبي عدم وجود أية تغييرات عن المباراة الماضية أمام جنوب أفريقيا في دور المجموعات، حيث يشارك عمار حمدي في وسط الملعب ومصطفى محمد في الهجوم ،وجاء تشكيل الفراعنة كالآتي. حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكام". Advertisements الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق - عمار حمدي - أحمد فتوح. الهجوم: عبد الرحمن مجدي - مصطفى محمد - رمضان صبحي. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي ، حيث ضمن المنتخبان بلوغ دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل 2020. القنوات الناقلة لمباراة مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار المباراة تنقلها قناة بي ان سبورتس فضائياً عبر شاشتها، وقناة تايم سبوت عبر البث الأرضي للتلفزيون المصري.

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