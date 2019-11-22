الدوري السعودي .. الرائد يتنزع فوزاُ مثيراُ من الحزم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

حقق نادي الرائد فوزاً مثيراً على مضيفه الرائد ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودى لكرة القدم وذلك بملعب نادي الحزم.

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إنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الرائد بهدفين دون رد عن طريق محمد فوزير في الدقيقة 21 و أرناو دجوم في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني أضاف الرائد ثالث الأهداف عبر أحمد يوسف الزين في الدقيقة 56، قبا أن يستفيق الحزم ويسجل هدفين عبر أسامة يوسف الخلف في الدقيقة 67 وكارلوس سترانديبرج في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الرائد للنقطة 14 يحتل بها المركز العاشر، بينما يتوقف رصيد الحزم عند النقطة 14 أيضاً يحتل بها المركز الثامن.