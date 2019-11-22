جنوب أفريقيا إلى طوكيو 2020 على حساب غانا بركلات الترجيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

انتهت مباراة منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي وغانا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 والمتأهل الأخير إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بفوز الأولاد على البلاك ستارز بركلات الترجيح .



أحداث المباراة

بدأ المنتخب الغاني مباراة جنوب أفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث بتشكيل مكون من: كوامي باه، كينجسلي فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد، إيمانويل لوموتي، مايكل أجبيكبورنو، ياو يبواه، إيفانز منساه، صامويل أوبينج، أوسو كوابينا.

وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل جنوب أفريقيا : موندلى مبوتو، كيجان جوانز، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي، تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، لوثار ويسلي، فوستر، جرانت مارجمان، كيليتسو.

تقدم جنوب أفريقيا

في الدقيقة 17 استطاع المنتخب الجنوب أفريقي أن يتقدم في النتيجة حيث سجل لاعب غانا حبيب محمد هدفًا في مرماه بعد تسديدة من لاعب جنوب أفريقيا لتتحول الكرة في الشباك.

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تعادل غانا في الشوط الثاني

بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني نجح لاعب المنتخب الغاني إيفانز منساه أن يسجل هدفًا رائعًا بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يفشل حارس جنوب أفريقيا في إبعادها.

المنتخب الجنوب أفريقي عاد للتقدم من جديد عن طريق هدف سجله البديل كامو في الدقيقة 62 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء حاول من خلالها حارس منتخب غانا إبعادها لكن دون فائدة.

واستطاع صامويل أوبينج مهاجم المنتخب الغاني أن يسجل هدف التعادل لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول إيفانز منساه لتصبح النتيجة (2-2) ليتنهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي الذي أجل حسم البطاقة لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لجنوب أفريقيا 6_5 ليصعد منتخب الأولاد إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو 2020.

مشاركة المنتخب الغاني وجنوب أفريقيا

وشارك المنتخب الغاني في المباراة بعد الخسارة أمام منتخب كوت ديفوار في نصف النهائي، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بهدفين لمثلهما.

أما المنتخب الجنوب إفريقي فخسر من منتخب مصر مستضيف البطولة، في نصف النهائي، بثلاثة أهداف دون رد.