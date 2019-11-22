مارادونا يعود لخيمناسيا بعد يومين من استقالته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بوينس آيرس

استأنف دييجو مارادونا عمله كمدرب لفريق خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني بعد أقل من 48 ساعة من استقالته.

وقال مارادونا عبر حسابه في انستقرام، «سعيد للغاية، لأنه ما زال بإمكاني أن أقول إنني المدرب الفني».

كما نشر مارادونا مقطعين مسجلين لجماهير الكرة، وهي تهتف باسمه وتلوح بأعلام رسم عليها وجهه.

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وقبل أقل من 48 ساعة، أعلن النادي انتهاء فترة مارادونا بعد شهرين من توليه تدريب الفريق.

وربط مارادونا بقاءه بإعادة انتخاب جابريل بيليجرينو رئيسا للنادي، ولكن بيليجرينو فشل في محاولة إعادة انتخابه في 23 نوفمبر.

ووفقا لوسائل الإعلام الأرجنتينية، فإن مارادونا تراجع عن قراره عندما وافق المرشحون على رئاسة النادي أن ينحوا خلافاتهم جانبا قبل الانتخابات المقرر إجراؤها اليوم.

وتولى مارادونا تدريب خيمناسيا منتصف سبتمبر الماضي عندما كان الفريق في قاع الترتيب بالدوري، وحقق له 3 انتصارات ليقفز مركزين، كما أنه فور تولي مارادونا تدريب الفريق أصبح آلاف المشجعين أعضاء في النادي.