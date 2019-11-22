الأهلي والفيصلي.. من يتنازل عن ملاحقة الآخر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

لا يعني الحصول على كامل نقاط مباراة الأهلي وضيفه الفيصلي اليوم ضمن الجولة العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فقط الافتكاك بين الفريقين اللذين يتشاركان المركز الثالث، وإنما ينقل الفائز لمشاركة الهلال والنصر في الصدارة ولو موقتا.

ويستضيف الأهلي صاحب الـ17 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، نظيره الفيصلي الذي يملك الرصيد نفسه، مع أفضلية لصحاب الأرض والجمهور في عدد الأهداف.

ويمتلك الأهلي مفاتيح فوز أكثر من ضيفه، إلا أن غالبية هذه المفاتيح قد ينجح الضيف في إلغائها مع مجريات المباراة.

وإذا أبدى المدير الفني للأهلي، السويسري كريستيان جروس ارتياحه لعدم تعرض أي من لاعبيه الدوليين مع المنتخبين الأول والأولمبي، وكذلك الدوليين المحترفين للإصابة خلال مشاركتهم مع منتخباتهم في اليومين الماضيين، فإن مدرب الفيصلي، البرازيلي شاموسكا سعيد أيضا باستثمار فترة التوقف في زيادة التجانس بين اللاعبين في ظل اكتمال صفوف الفريق.

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قبل المواجهة

يتسلح الأهلي بالأرض والجمهور وتحفيز مشجعيه على الحضور بمنحهم تذاكر مجانية يمتلك الأهلي قوة هجومية أفضل، حيث سجل 15 هدفا بفارق 4 أهداف عن الفيصلي

يتفوق الفيصل دفاعيا بفارق هدف (استقبل 7 أهداف، مقابل 8 أهداف استقبلها الأهلي) في 9 مباريات

تاريخ مواجهات الفريقين يدعم الأهلي، فخلال 17 مباراة فاز الأهلي 14 مرة مقابل مرة وحيدة للفيصلي في دوري 2010

يتشاركان المركز الثالث برصيد 17 نقطة لكل منهما مع أفضلية للأهلي في الأهداف

يتعادلان في عدد المباريات الملعوبة (9)، والانتصارات (5) والتعادلات(2)، والخسارة (2)

يقوي الأهلي عودة الدوليين محمد العويس ومحمد خبراني والسوري عمر السومة، والجزائري يوسف بلايلي، والبوسني ألفيس ستاريش، ومهاجم الرأس الأخضر، ديجانيني تفاريس

الملعب: الملك عبدالله بجدة

الجولة: 10

التوقيت: 07:40 م

درجة الحرارة: 30

مدرب الأهلي: السويسري كريستيان جروس

مدرب الفيصلي: البرازيلي بريكليس شاموسكا