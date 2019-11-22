الكأس العربية تشعل ديربي الدار البيضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشتعل المنافسة في كأس محمد السادس للأندية العربية بلقاءين قويين في المغرب وتونس في إطار إياب دور الـ16. ففي المغرب وعلى ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، يجري ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

ونظرا لحساسية مواجهات الفريقين والحضور الجماهيري الذي تشهده كما حدث في مباراة الذهاب، ظلت السلطات الأمنية في الدار البيضاء طوال الفترة الماضية في حالة استعداد قصوى للمواجهة. وحسب المصادر، فقد رفعت السلطات الأمنية عدد رجال الأمن لتغطية المباراة داخل وخارج الملعب إلى أكثر من 5 آلاف فرد لتنظيم عملية دخول وخروج المشجعين.

وعلى الملعب الأولمبي في رادس، يستضيف الترجي التونسي نظيره أولمبيك آسفي المغربي في مواجهة عاصفة أيضا، خاصة أن لقاء الذهاب بملعب المسيرة الخضراء انتهى بالتعادل 1-1.