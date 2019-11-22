لاعبو الهلال يستثمرون أمطار طوكيو في الدعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أجرى الهلال أمس تدريبه الرئيسي في طوكيو استعدادا لمواجهة أوراوا الياباني غدا في نهائي دوري أبطال آسيا تحت زخات المطر. وفرض المدير الفني، الروماني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب طبق خلالها التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد بمشاركة السوري الدولي عمر خربين الذي التحق بالبعثة عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في التصيفات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واستثمر لاعبو الهلال لحظات نزول المطر في الدعاء والتوفيق في التتويج بالبطولة التي استعصت على الفريق في الفترة الماضية.

وفي الفترة المسائية، غادرت البعثة إلى سايتاما التي ستحتضن النهائي.

من جهة ثانية، يعقد المدرب رازفان اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة، كما هو الحال بالنسبة لمدرب أوراوا.

دعم غير مسبوق

تحظى بعثة الهلال اليوم وغدا بدعم غير مسبوق، حيث سيلحق بها رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي لمساندة اللاعبين، وكذلك عدد من أعضاء الشرف يتقدمهم الأمير نواف بن محمد ورئيس النادي الأسبق الأمير نواف بن سعد والأمير فهد بن محمد والأمير أحمد بن سلطان.

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كما تحظى بمساندة إعلامية غير مسبوقة بعد أن وصل عدد الإعلاميين الذي سيغطون اللقاء إلى 80 إعلاميا سعوديا.

رسالة النعيمة للاعبين

من جهته قال القائد السابق للهلال صالح النعيمة الذي حمل الكأس الآسيوية في مواجهة الذهاب وطاف بها أرجاء ملعب جامعة الملك سعود «لم أحمل كأسا لم تعد مجددا لنادي الهلال».

وطالب النعيمة اللاعبين بأن يخوضوا النهائي بقلب وعقل رجل واحد.

ووجه رسالة أخرى قلا فيها للاعبين» لستم مطالبين بفعل المستحيل، فقط أدوا بطبيعتكم وبالصورة المعهودة عنكم، وأثق تماما متى ما كنتم في كامل جاهزيتكم الفنية والبدنية وحضوركم الذهني، فستعودون بالكأس».

تعريف الهلال

أقدم المبتعثان باليابان أحمد حنبولي (معد ومقدم التقرير) والمهندس نايف الطلحي(مخرج التقرير) على إنتاج تقرير مرئي باللغة اليابانية شمل تاريخ الهلال، والتعريف بقصة تأسيسه على يد الراحل عبدالرحمن بن سعيد، إضافة إلى تسليط الضوء على لاعبي الفريق والبطولات. وتم تصويره في أحد المرافق الرياضية باليابان.