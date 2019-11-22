أبها يجتاز سلم الفتح بثلاثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع أبها رصيده في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 14 نقطة، وذلك بفوزه على ضيفه الفتح 3-1 أمس في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن مباريات المرحلة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم ينتظر أبها كثيرا لتسجيل الهدف الأول، حيث تكفل محترفه التونسي سعد بقير بإحراز الهدف الأول في الدقيقة التاسعة حفز به الفريق على زيادة الغلة.

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وبعد مرور 9 دقائق على هدف بقير، تكفل زميله سميحان النايت بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وشهد الشوط الأول طرد لاعب الفتح الأوروجوياني ماتياس أجويرجاراي في الدقيقة 33 نتيجة تعمد ضرب أحد لاعبي أبها ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وفي بداية الشوط الثاني، قلص توفيق بوحيمد النتيجة للفتح عندما سجل في الدقيقة 49، إلا أن أبها لم يمنح ضيفه فرصة التفكير في إدراك التعادل، حيث سجل هدفا ثالثا عبر صالح آل سعيد في الدقيقة 86.

يذكر أن رصيد الفتح تجمد عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير.