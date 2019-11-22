ضمك يطمح للعودة عبر التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

كل الترشيحات تصب في مصلحة التعاون لتجاوز مضيفه ضمك عندما يلتقيه عصر اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن الجولة العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما يحل ضمك في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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ورغم أن الفارق النقطي بين الفريقين يصل إلى 12 نقطة لصالح التعاون الضيف ويحفزه للعودة إلى القصيم بكامل نقاط المباراة لملاحقة فرق الصدارة، إلا أن الفارق نفسه قد يكون داعما لضمك صاحب الأرض والجمهور لإحداث انتفاضة وتحقيق فوز يمكنه من استعادة المستويات التي قدمها بداية الموسم.

ولا يتوقف الفارق بين الفريقين في النقاط فقط، فالتعاون سجل 16 هدفا مقابل 3 لضمك، كما اهتزت شباكه 13 مرة، مقابل 19 مرة لضمك.

لكن السجل التاريخي بينهما عندما كانا بدوري الدرجة الأولى يبدو متكافئا بشكل كبير، حيث فاز التعاون في 6 مباريات مقابل 4 لضمك.