منتخب السهام يلاحق آسيوية بانكوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تنطلق اليوم منافسات البطولة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تحتضنهـا العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة أكثر من 200 رام ورامية، منهم 3 رماة سعوديين يمثلون المنتخب في منافسات القوس الأولمبي، هم عبدالإله بن علي ومنصور علوي وعبدالله الحارثي.
وتنطلق اليوم منافسات الأدوار الإقصائية بعدما اختتم الثلاثي التدريب الرسمي أمس.
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