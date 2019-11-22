منتخب السهام يلاحق آسيوية بانكوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم منافسات البطولة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تحتضنهـا العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة أكثر من 200 رام ورامية، منهم 3 رماة سعوديين يمثلون المنتخب في منافسات القوس الأولمبي، هم عبدالإله بن علي ومنصور علوي وعبدالله الحارثي.

وتنطلق اليوم منافسات الأدوار الإقصائية بعدما اختتم الثلاثي التدريب الرسمي أمس.