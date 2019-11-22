شكرا لقرائتكم مدرب منتخب غانا: بدأنا بشكل جيد أول 10 دقائق ولا أعلم لماذا تراجع لاعبو فريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخسر البلاك ستارز أمام الأولاد في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بضربات الترجيح.
وقال تانكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أهنئ مدرب جنوب إفريقيا، وكما قال كانت مباراة صعبة بين الفريقين، بدأنا بشكل جيد في أول 10 دقائق ولا أعلم لماذا تراجع لاعبو فريقي، وكما قال ديفيد فإن فريق واحد سيذهب إلي طوكيو، أشكر الجمهور المصري، استمتعنا بشكل كبير بتنظيم البطولة في مصر، مرة أخري مبروك لمدرب جنوب إفريقيا.
وتابع تانكو، أنه بالنسبة لضربات الترجيح، فإن تدربنا جيدا ليلة المباراة، ولكن المشكلة في غانا أن اللاعبين يفكرون في أمرين، مررنا بمثل هذه المواقف بفرق الكبار والصغار، وذلك بسبب تفكير اللاعبين في الانتقاد والتذمر من العامة في حال إهدار ضربات الترجيح، لا أظن أنه يوجد من يلام، يجب علينا أن نلوم أنفسنا فقط لعدم التأهل لأولمبياد طوكيو.
وأوضح مدرب غانا الأولمبي، أنه بالتأكيد كانت خسارة مؤلمة لكرة القدم الغانية، بالنسبة لمستقبلي لا أعرف انا مستمر في قيادة المنتخب ولا اعرف ماذا سيحدث مستقبلا.
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