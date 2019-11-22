- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الكاف معلقا على حفل ختام امم افريقيا تحت 23 عاما: ليلة لا تنسى في القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
نشر الكاف عبر موقع الرسمى على تويتر تعليقا على حفل ختام البطولة الأفريقية تحت عنوان " ليلة لا تنسى في القاهرة".
أحيا الميجا ستار تامر حسنى، حفل ختام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجارى، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020، وأشعل تامر حسنى حفل الختام بأغنية "شجع وقولوا معانا مصر".
وكانت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي نجحت في الاتفاق مع الفنان تامر حسني، على إحياء حفل ختام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة على استاد القاهرة الدولى، والمقامة حاليًا في مصر، قبل خوض المباراة النهائية بين منتخبى مصر وكوت ديفوار
3c50d2f0-f4a6-4105-bb74-e370207e7772
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف معلقا على حفل ختام امم افريقيا تحت 23 عاما: ليلة لا تنسى في القاهرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.