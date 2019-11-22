شكرا لقرائتكم الكاف معلقا على حفل ختام امم افريقيا تحت 23 عاما: ليلة لا تنسى في القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نشر الكاف عبر موقع الرسمى على تويتر تعليقا على حفل ختام البطولة الأفريقية تحت عنوان " ليلة لا تنسى في القاهرة".

أحيا الميجا ستار تامر حسنى، حفل ختام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجارى، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020، وأشعل تامر حسنى حفل الختام بأغنية "شجع وقولوا معانا مصر".

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وكانت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي نجحت في الاتفاق مع الفنان تامر حسني، على إحياء حفل ختام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة على استاد القاهرة الدولى، والمقامة حاليًا في مصر، قبل خوض المباراة النهائية بين منتخبى مصر وكوت ديفوار