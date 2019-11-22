تعرف على تشكيل مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا U23...

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جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة كوت ديفوار المقرر لها الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام. وجاء التشكيل كالتالي:

إنفو تشكيل حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي. الهجوم: مصطفى محمد. أعلن حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، التشكيل الذي يخوض به مباراة مصر، المقرر انطلاقها بعد قليل، على استاد القاهرة، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. وجاء تشكيل كوت ديفوار للمباراة كالآتي.. Advertisements إلعازر إيرا تاب. خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو. خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري. خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي.

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