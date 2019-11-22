شكرا لقرائتكم متعب يرفض الحديث عن ثلاثي اللاعبين الكبار المقترح انضمامهم للأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال متعب في الاستديو التحليلي لمباراة كوت ديفوار في نهائي البطولة علي قناة " تايم سبورت " : لاعبو المنتخب الأولمبي اجبروا العالم كله علي احترامهم ، والحديث في الوقت الراهن عن الثلاثي الكبار هو امر مرفوض تماما لانه يهدر مجهود وحقوق اللاعبين الذين شاركوا في صناعة الإنجاز.
وأضاف متعب انه مر بتجربة شخصية في اوليمبياد لندن 2012 عندما اختاره هاني رمزي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي في وقتها ، برفقة محمد أبو تريكة واحمد فتحي للمشاركة في الاوليمبياد، ولكنه كان غير موفق لدرجة ان الجمهور المصري اطلق حملة وقتها بان مشاركة مروان محسن مهاجم المنتخب الأولمبي أفيد من مشاركة عماد متعب، مضيفا انها رسالة لكل لاعبي المنتخب الأولمبي ان الفرصة موجودة لكل لاعبي المنتخب حتي لو تم ضم لاعب علي حسابه في قائمة الاوليمبياد.
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