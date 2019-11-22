شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى يتحدث عن الغيابات فى الدورى وبطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إن الاصابات التى يتعرض لها بعض نجوم الفريق الكروى الأول أمثال حمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد محمود.

ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي.

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أضاف رينيه فايلر خلال حوار أجراه للموقع الرسمى للنادى الأهلى، أن جميع اللاعبين مهمين لكن هناك لاعبين قادرين على سد مكانهم أمثال جونيور أجايى وحسين الشحات ورمضان صبحى وعلى الجميع اثبات أحقيتهم فى التواجد بتشكيلة الأهلي.

وتابع أن مهمته تطوير مستوى اللاعبين والفريق بشكل عام وبالتالى سيتعامل مع المتواجدين بشكل عام حتى يستطيعيون اثبات أحقيتهم فى التواجد بتشكيلة الفريق الأساسية.