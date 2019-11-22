محمد محمود يحضر نهائي امم افريقيا...

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جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة كوت ديفوار المقرر لها الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح. Advertisements الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي. الهجوم: مصطفى محمد.

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