شكرا لقرائتكم رينيه فايلر: بطولة أفريقيا حلم شخصى لكن المنافسة صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إنه يتمنى تحقيق حلم لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا خاصة وانه على رأس الإدارة الفنية للفريق. ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي. Advertisements أضاف رينيه فايلر خلال حوار أجراه للموقع الرسمى للنادى الأهلى أنه يتمنى التتويج بالبطولة لكن المنافسة صعبة والمنافسين أقوياء وبالتالى يجب ألا نغفلهم خلال الفترة المقبلة. وقال أنه قدم إلى مصر للحصول مع الأهلى على اللقب الأفريقى وأيضًا بطولة الدورى المصرى الممتاز الا أن المنافسة صعبة على اللقبين لذلك نفعل ما بوسعنا للحفاظ على حظوظنا بالتتويج بالبطولات التى نشارك فيها.

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