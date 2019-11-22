شكرا لقرائتكم أبو هشيمة يحضر مباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد رجل الاعمال احمد ابو هشيمة في مقصورة استاد القاهرة لمتابعة مباراة منتخب مصر امام كوت ديفوار.

وتترقب جماهير الكرة المصرية الثامنة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع المنتخب الأوليمبى ونظيره الإيفوارى على استاد القاهر الدولى، فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، بعدما ضمن المنتخبان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

وبات المنتخب الأولمبي على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه بعدما سبق له إحراز المركز الثالث فى النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال، ثم خرج من الدور الأول فى ظهوره الثانى بالسنغال عام 2015.