شكرا لقرائتكم مدرب جنوب افريقيا: المباراة صعبة وقوية للغاية في ظل حرب الوصول للأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصعد منتخب جنوب أفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام ٢٠٢٠، بعد التغلب على المنتخب الغاني، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب نهاية الوقت الأصلي بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدفين، ليحتل المنتخب الجنوب أفريقي المركز الثالث ويأتي منتخب غانا رابعا.
واضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "تلقينا هدفا في الوقت القاتل من اللقاء، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بسبب هذا الهدف، ولكن نجحنا في الفوز بركلات الترجيح، وأريد أن أشكر الجمهور المصري على هذا الدعم الكبير، من النادر أن تحصل على دعم جماهيري بهذه الطريقة القوية".
وأردف قائلا: "يجب علينا الآن العودة للديار والاستعداد لمحطة اكبر وهي الأولمبياد التي تأتي بين شهري يوليو واغسطس، سيكون هناك بعض التغييرات بسبب الدوري المحلي، سيكون لدينا راحة واحدة فقط من الاتحاد الدولي، لذلك علينا أن تحل تلك الأزمة في بلدنا لأننا نحتاج إلى الكثير من المباريات الودية استعدادا للاولمبباد، انا سعيد بالتأهل ولمن لدي مشكلة في الأجندة الدولية".
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