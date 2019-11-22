شكرا لقرائتكم فايلر: سعيد بالتواجد فى الأهلى والنادى يحقق كل احتياجاتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، سعادته بالتواجد داخل جدران النادى الأهلى وتولى الإدارة الفنية لواحد من أكبر أندية القارة الأفريقية والعالم.

ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي.

Advertisements

وقال فايلر فى حوار أجراه الموقع الرسمى للنادى الأهلى مع المدير الفنى للفريق أن القلعة الحمراء تمتلك تاريخاً كبيراً وتوفر له كل الإمكانات التى تحقق له النجاح كما توفر كل احتياجاته كمدير فنى وهذا أمر يهمنى فى المقام الأول.

وأكد أن منظومة النادى الأهلى محترفة وهو ما يجعلنى سعيداً بالعمل مع كل أفرادها لأنهم يحققون لنا مناخ النجاح.